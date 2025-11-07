BursaDEX+
Harga live LORDS hari ini adalah 0.02343248 USD. Lacak informasi harga aktual LORDS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LORDS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LORDS

Info Harga LORDS

Penjelasan LORDS

Situs Web Resmi LORDS

Tokenomi LORDS

Prakiraan Harga LORDS

Harga LORDS (LORDS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 LORDS ke USD:

+0.20%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live LORDS (LORDS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:26:50 (UTC+8)

Informasi Harga LORDS (LORDS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+0.03%

+0.20%

-17.61%

-17.61%

Harga aktual LORDS (LORDS) adalah $0.02343248. Selama 24 jam terakhir, LORDS diperdagangkan antara low $ 0.02256371 dan high $ 0.02354656, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLORDS adalah $ 1.094, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01014806.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LORDS telah berubah sebesar +0.03% selama 1 jam terakhir, +0.20% selama 24 jam, dan -17.61% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LORDS (LORDS)

Kapitalisasi Pasar LORDS saat ini adalah $ 4.85M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LORDS adalah 207.09M, dan total suplainya sebesar 300000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.03M.

Riwayat Harga LORDS (LORDS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LORDS ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LORDS ke USD adalah $ +0.0063631040.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LORDS ke USD adalah $ +0.0123669646.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LORDS ke USD adalah $ +0.003128709710639133.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.20%
30 Days$ +0.0063631040+27.16%
60 Hari$ +0.0123669646+52.78%
90 Hari$ +0.003128709710639133+15.41%

Apa yang dimaksud dengan LORDS (LORDS)

What is Realms World?

Realms World is a fully onchain, open-source gaming ecosystem built on Starknet, a high-performance Ethereum Layer 2. At its core lies Eternum, a decentralized 4X MMO strategy game, and a growing constellation of interoperable games developed by aligned studios and independent grantees.

The entire ecosystem is governed by Bibliotheca DAO, powered by Realm NFTs and the native token $LORDS. Every in-game economy, governance mechanism, and funding initiative flows through this DAO-governed, permissionless ecosystem.

The $LORDS Token

$LORDS is the native utility and incentive token of Realms World. It powers the in-game economies, governance, and staking infrastructure that hold the ecosystem together.

Utility Overview

  1. Gateway – $LORDS is used to access games, mint passes, purchase subscriptions, and more.
  2. Denomination – It acts as the native currency across all games, DEX pools, and marketplaces.
  3. Yield – Players can stake $LORDS to earn veLORDS, which unlock ecosystem-wide rewards.

What is veLORDS?

veLORDS (vote-escrowed LORDS) is a staking derivative earned by locking up $LORDS over time. It transforms passive holders into aligned participants with deeper rewards.

Yield Mechanics

  • veLORDS holders earn a share of protocol and in-game fees generated across the Realms ecosystem.
  • As more games launch and generate onchain activity (e.g. minting, trading, entry fees), the veLORDS yield pool grows, resulting in naturally compounding APY over time.
  • Stakers are rewarded not just for holding, but for believing in the growth of the entire gaming ecosystem.

Realm NFTs

Realms (for Adventurers) NFTs are core governance assets that unlock unique utility:

  • DAO voting rights in Bibliotheca DAO
  • Free Eternum Season Passes (1 per Realm, per season)
  • Exclusive access to playtests, tournaments, and game launches
  • Tradable across Ethereum and Starknet (Realms.World, OpenSea, Element Market)

Sumber Daya LORDS (LORDS)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga LORDS (USD)

Berapa nilai LORDS (LORDS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LORDS (LORDS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LORDS.

Cek prediksi harga LORDS sekarang!

LORDS ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LORDS (LORDS)

Memahami tokenomi LORDS (LORDS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LORDS sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LORDS (LORDS)

Berapa nilai LORDS (LORDS) hari ini?
Harga live LORDS dalam USD adalah 0.02343248 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LORDS ke USD saat ini?
Harga LORDS ke USD saat ini adalah $ 0.02343248. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LORDS?
Kapitalisasi pasar LORDS adalah $ 4.85M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LORDS?
Suplai beredar LORDS adalah 207.09M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LORDS?
LORDS mencapai harga ATH sebesar 1.094 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LORDS?
LORDS mencapai harga ATL 0.01014806 USD.
Berapa volume perdagangan LORDS?
Volume perdagangan 24 jam live LORDS adalah -- USD.
Akankah harga LORDS naik lebih tinggi tahun ini?
LORDS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LORDS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:26:50 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LORDS (LORDS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

