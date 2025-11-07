BursaDEX+
Harga live LoungeM hari ini adalah 0.00781902 USD. Lacak informasi harga aktual LZM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LZM dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live LoungeM hari ini adalah 0.00781902 USD. Lacak informasi harga aktual LZM ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga LZM dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang LZM

Info Harga LZM

Penjelasan LZM

Whitepaper LZM

Situs Web Resmi LZM

Tokenomi LZM

Prakiraan Harga LZM

Harga LoungeM (LZM)

$0.00781902
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
Grafik Harga Live LoungeM (LZM)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:03 (UTC+8)

Informasi Harga LoungeM (LZM) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00338789
Low 24 Jam
$ 0.00825623
High 24 Jam

$ 0.00338789
$ 0.00825623
$ 0.117478
$ 0.00296264
+0.00%

-1.04%

-15.29%

-15.29%

Harga aktual LoungeM (LZM) adalah $0.00781902. Selama 24 jam terakhir, LZM diperdagangkan antara low $ 0.00338789 dan high $ 0.00825623, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highLZM adalah $ 0.117478, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00296264.

Dalam hal kinerja jangka pendek, LZM telah berubah sebesar +0.00% selama 1 jam terakhir, -1.04% selama 24 jam, dan -15.29% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar LoungeM (LZM)

$ 1.03M
--
$ 7.82M
131.24M
1,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar LoungeM saat ini adalah $ 1.03M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LZM adalah 131.24M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.82M.

Riwayat Harga LoungeM (LZM) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga LoungeM ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga LoungeM ke USD adalah $ -0.0026772660.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga LoungeM ke USD adalah $ -0.0027706196.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga LoungeM ke USD adalah $ -0.003550698981059509.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.04%
30 Days$ -0.0026772660-34.24%
60 Hari$ -0.0027706196-35.43%
90 Hari$ -0.003550698981059509-31.22%

Apa yang dimaksud dengan LoungeM (LZM)

The Milk Alliance Project has two tokens: the platform main currency Milk Coin (MLK) and the membership token LoungeM (LZM). MiL.k is a blockchain-based platform that integrates points from various services. MLK is used as a base currency for point exchange in the blockchain-based point integration platform Milk App. Users can integrate their unused points with MiL.k app and exchange to MLK for convert to mobile voucher or exchange to the other partner's points. Through the Milk platform, users can enjoy high utilization value of their points with discount benefits, and partners will get customer satisfaction and new user acquisition effects. As a result, Milk has expanded its partnership with the top-tier local platforms within two and a half years after its launch and has acquired over 1.3 million users. LoungeM(LZM) is the "Membership token" that is the center of MiL.k's premium membership program. LZM is used to assign of membership grade assessments, and benefits based on grade of membership in MiL.k app. The membership token allows MiL.k users to have access to exclusive benefits and services, and the more tokens they hold, will assign higher grade of membership and the more benefits will receive.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya LoungeM (LZM)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga LoungeM (USD)

Berapa nilai LoungeM (LZM) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda LoungeM (LZM) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk LoungeM.

Cek prediksi harga LoungeM sekarang!

LZM ke Mata Uang Lokal

Tokenomi LoungeM (LZM)

Memahami tokenomi LoungeM (LZM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token LZM sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang LoungeM (LZM)

Berapa nilai LoungeM (LZM) hari ini?
Harga live LZM dalam USD adalah 0.00781902 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga LZM ke USD saat ini?
Harga LZM ke USD saat ini adalah $ 0.00781902. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar LoungeM?
Kapitalisasi pasar LZM adalah $ 1.03M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar LZM?
Suplai beredar LZM adalah 131.24M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) LZM?
LZM mencapai harga ATH sebesar 0.117478 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) LZM?
LZM mencapai harga ATL 0.00296264 USD.
Berapa volume perdagangan LZM?
Volume perdagangan 24 jam live LZM adalah -- USD.
Akankah harga LZM naik lebih tinggi tahun ini?
LZM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga LZM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting LoungeM (LZM)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

