Berapa harga saat ini dari LUBE?

LUBE diperdagangkan pada Rp, yang mewakili pergerakan harga sebesar -4.86% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan LUBE dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -4.86% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika LUBE unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa LUBE dibandingkan dengan token Meme,Linea Ecosystem?

Dalam segmen Meme,Linea Ecosystem, LUBE menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar LUBE hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp392619311.768500000 menempatkan LUBE pada peringkat #9738, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp hingga Rp, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan LUBE?

LUBE telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi LUBE?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 69000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.