Harga Lumora Hari Ini

Harga live Lumora (LMR) hari ini adalah $ 0.00001508, dengan perubahan 4.79% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LMR ke USD saat ini adalah $ 0.00001508 per LMR.

Lumora saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,073.06, dengan suplai yang beredar 999.79M LMR. Selama 24 jam terakhir, LMR diperdagangkan antara $ 0.00001385 (low) dan $ 0.00001512 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00049185, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000847.

Dalam kinerja jangka pendek, LMR bergerak +6.00% dalam satu jam terakhir dan -20.61% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lumora (LMR)

Kapitalisasi Pasar $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.07K$ 15.07K $ 15.07K Suplai Peredaran 999.79M 999.79M 999.79M Total Suplai 999,789,544.472179 999,789,544.472179 999,789,544.472179

Kapitalisasi Pasar Lumora saat ini adalah $ 15.07K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LMR adalah 999.79M, dan total suplainya sebesar 999789544.472179. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.07K.