Harga Lumpy Hari Ini

Harga live Lumpy (LUMPY) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi LUMPY ke USD saat ini adalah -- per LUMPY.

Lumpy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 176,467, dengan suplai yang beredar 963.82M LUMPY. Selama 24 jam terakhir, LUMPY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, LUMPY bergerak +0.33% dalam satu jam terakhir dan -10.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Lumpy (LUMPY)

Kapitalisasi Pasar $ 176.47K$ 176.47K $ 176.47K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 176.47K$ 176.47K $ 176.47K Suplai Peredaran 963.82M 963.82M 963.82M Total Suplai 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627 963,815,039.5394627

Kapitalisasi Pasar Lumpy saat ini adalah $ 176.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar LUMPY adalah 963.82M, dan total suplainya sebesar 963815039.5394627. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 176.47K.