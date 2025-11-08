Harga Mackerel Hari Ini

Harga live Mackerel (MACKE) hari ini adalah $ 0.02264599, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MACKE ke USD saat ini adalah $ 0.02264599 per MACKE.

Mackerel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 39,054, dengan suplai yang beredar 1.72M MACKE. Selama 24 jam terakhir, MACKE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.50171, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01255621.

Dalam kinerja jangka pendek, MACKE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.25% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mackerel (MACKE)

Kapitalisasi Pasar $ 39.05K$ 39.05K $ 39.05K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 58.39K$ 58.39K $ 58.39K Suplai Peredaran 1.72M 1.72M 1.72M Total Suplai 2,578,369.753754444 2,578,369.753754444 2,578,369.753754444

Kapitalisasi Pasar Mackerel saat ini adalah $ 39.05K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MACKE adalah 1.72M, dan total suplainya sebesar 2578369.753754444. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.39K.