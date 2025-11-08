Harga Made In America Hari Ini

Harga live Made In America (MIA) hari ini adalah --, dengan perubahan 4.80% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIA ke USD saat ini adalah -- per MIA.

Made In America saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 24,156, dengan suplai yang beredar 999.59M MIA. Selama 24 jam terakhir, MIA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00858993, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIA bergerak +1.64% dalam satu jam terakhir dan -11.03% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Made In America (MIA)

Kapitalisasi Pasar $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K Suplai Peredaran 999.59M 999.59M 999.59M Total Suplai 999,591,368.595708 999,591,368.595708 999,591,368.595708

Kapitalisasi Pasar Made In America saat ini adalah $ 24.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIA adalah 999.59M, dan total suplainya sebesar 999591368.595708. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 24.16K.