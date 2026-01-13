Harga Main Street Yield Hari Ini

Harga live Main Street Yield (MSY) hari ini adalah $ 1.01, dengan perubahan 0.11% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MSY ke USD saat ini adalah $ 1.01 per MSY.

Main Street Yield saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,187,395, dengan suplai yang beredar 6.12M MSY. Selama 24 jam terakhir, MSY diperdagangkan antara $ 1.009 (low) dan $ 1.011 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.012, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.003.

Dalam kinerja jangka pendek, MSY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Main Street Yield (MSY)

Kapitalisasi Pasar $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.19M$ 6.19M $ 6.19M Suplai Peredaran 6.12M 6.12M 6.12M Total Suplai 6,124,113.225963541 6,124,113.225963541 6,124,113.225963541

