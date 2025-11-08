Harga Make America Based Again Hari Ini

Harga live Make America Based Again (BASED) hari ini adalah $ 0.00001314, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi BASED ke USD saat ini adalah $ 0.00001314 per BASED.

Make America Based Again saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,114.63, dengan suplai yang beredar 997.99M BASED. Selama 24 jam terakhir, BASED diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00352489, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000985.

Dalam kinerja jangka pendek, BASED bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Make America Based Again (BASED)

Kapitalisasi Pasar $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.11K$ 13.11K $ 13.11K Suplai Peredaran 997.99M 997.99M 997.99M Total Suplai 997,994,033.674858 997,994,033.674858 997,994,033.674858

Kapitalisasi Pasar Make America Based Again saat ini adalah $ 13.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar BASED adalah 997.99M, dan total suplainya sebesar 997994033.674858. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.11K.