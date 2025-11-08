Harga Make America Healthy Again Hari Ini

Harga live Make America Healthy Again (MAHA) hari ini adalah $ 0.00000132, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAHA ke USD saat ini adalah $ 0.00000132 per MAHA.

Make America Healthy Again saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,218.53, dengan suplai yang beredar 10.00B MAHA. Selama 24 jam terakhir, MAHA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00085714, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000124.

Dalam kinerja jangka pendek, MAHA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Make America Healthy Again (MAHA)

Kapitalisasi Pasar $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.22K$ 13.22K $ 13.22K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Make America Healthy Again saat ini adalah $ 13.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAHA adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.22K.