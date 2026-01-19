Berapa harga saat ini dari Make Europe Great Again?

Make Europe Great Again diperdagangkan pada Rp0.98737925929900000, yang mewakili pergerakan harga sebesar -6.31% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan MEGA dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar -6.31% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika MEGA unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Make Europe Great Again dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Elon Musk-Inspired,PolitiFi,Pump.fun Ecosystem, MEGA menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Make Europe Great Again hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp986500386.969600000 menempatkan MEGA pada peringkat #8116, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.98416799501850000 hingga Rp1.06073129602200000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan MEGA?

Make Europe Great Again telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi MEGA?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 999159623.378215, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.