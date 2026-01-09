Berapa nilai MAP Technical Forecasting saat ini?

MAP Technical Forecasting saat ini diperdagangkan seharga Rp1.35615852656520000, dengan pergerakan harga sebesar 0.93% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan MAPTF hari ini, naik atau turun?

MAPTF telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Meme,Internet Computer Ecosystem.

Seberapa populer MAP Technical Forecasting hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual MAPTF.

Apa yang membuat MAP Technical Forecasting berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Meme,Internet Computer Ecosystem dan dibangun di atas jaringan --, MAPTF menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah MAPTF yang beredar di pasar?

Terdapat 1000000000.0 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah MAP Technical Forecasting sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp2.88988722102288000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp1.21524583651416000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.