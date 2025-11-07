Harga Marginswap Hari Ini

Harga live Marginswap (MFI) hari ini adalah $ 0.01311668, dengan perubahan 1.47% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MFI ke USD saat ini adalah $ 0.01311668 per MFI.

Marginswap saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 93,032, dengan suplai yang beredar 7.05M MFI. Selama 24 jam terakhir, MFI diperdagangkan antara $ 0.01264497 (low) dan $ 0.01328094 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.93, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00965396.

Dalam kinerja jangka pendek, MFI bergerak +0.60% dalam satu jam terakhir dan +1.91% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marginswap (MFI)

Kapitalisasi Pasar $ 93.03K$ 93.03K $ 93.03K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 131.92K$ 131.92K $ 131.92K Suplai Peredaran 7.05M 7.05M 7.05M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Marginswap saat ini adalah $ 93.03K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MFI adalah 7.05M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 131.92K.