Harga Marine Moguls Hari Ini

Harga live Marine Moguls (MOGUL) hari ini adalah $ 38.12, dengan perubahan 5.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOGUL ke USD saat ini adalah $ 38.12 per MOGUL.

Marine Moguls saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,160, dengan suplai yang beredar 2.71K MOGUL. Selama 24 jam terakhir, MOGUL diperdagangkan antara $ 34.96 (low) dan $ 40.3 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 910.54, sementara all-time low aset ini adalah $ 32.47.

Dalam kinerja jangka pendek, MOGUL bergerak -1.25% dalam satu jam terakhir dan -6.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marine Moguls (MOGUL)

Kapitalisasi Pasar $ 103.16K$ 103.16K $ 103.16K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 379.75K$ 379.75K $ 379.75K Suplai Peredaran 2.71K 2.71K 2.71K Total Suplai 9,962.0 9,962.0 9,962.0

Kapitalisasi Pasar Marine Moguls saat ini adalah $ 103.16K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOGUL adalah 2.71K, dan total suplainya sebesar 9962.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 379.75K.