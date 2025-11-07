Harga Market Stalker Hari Ini

Harga live Market Stalker (STLKR) hari ini adalah $ 0.00166123, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi STLKR ke USD saat ini adalah $ 0.00166123 per STLKR.

Market Stalker saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 165,689, dengan suplai yang beredar 100.00M STLKR. Selama 24 jam terakhir, STLKR diperdagangkan antara $ 0.00162439 (low) dan $ 0.00171779 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00491883, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, STLKR bergerak +0.93% dalam satu jam terakhir dan -7.75% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Market Stalker (STLKR)

Kapitalisasi Pasar $ 165.69K$ 165.69K $ 165.69K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 165.69K$ 165.69K $ 165.69K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

