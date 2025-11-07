Harga Marutaro Hari Ini

Harga live Marutaro (MARU) hari ini adalah $ 0.00015473, dengan perubahan 4.81% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MARU ke USD saat ini adalah $ 0.00015473 per MARU.

Marutaro saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 64,648, dengan suplai yang beredar 420.69M MARU. Selama 24 jam terakhir, MARU diperdagangkan antara $ 0.00015178 (low) dan $ 0.00016361 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00334656, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00008163.

Dalam kinerja jangka pendek, MARU bergerak +0.62% dalam satu jam terakhir dan -26.56% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Marutaro (MARU)

Kapitalisasi Pasar $ 64.65K$ 64.65K $ 64.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 64.65K$ 64.65K $ 64.65K Suplai Peredaran 420.69M 420.69M 420.69M Total Suplai 420,690,000.0 420,690,000.0 420,690,000.0

Kapitalisasi Pasar Marutaro saat ini adalah $ 64.65K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MARU adalah 420.69M, dan total suplainya sebesar 420690000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 64.65K.