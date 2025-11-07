BursaDEX+
Harga live Mashida hari ini adalah 0.01043772 USD. Lacak informasi harga aktual MSHD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSHD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MSHD

Info Harga MSHD

Penjelasan MSHD

Whitepaper MSHD

Situs Web Resmi MSHD

Tokenomi MSHD

Prakiraan Harga MSHD

Logo Mashida

Harga Mashida (MSHD)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MSHD ke USD:

$0.01043542
+0.80%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Mashida (MSHD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 15:32:06 (UTC+8)

Informasi Harga Mashida (MSHD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01009857
Low 24 Jam
$ 0.01054668
High 24 Jam

$ 0.01009857
$ 0.01054668
$ 0.02299756
$ 0.0057113
-0.13%

+0.84%

-23.38%

-23.38%

Harga aktual Mashida (MSHD) adalah $0.01043772. Selama 24 jam terakhir, MSHD diperdagangkan antara low $ 0.01009857 dan high $ 0.01054668, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSHD adalah $ 0.02299756, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.0057113.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSHD telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, +0.84% selama 24 jam, dan -23.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mashida (MSHD)

$ 104.35M
--
$ 104.35M
10.00B
10,000,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Mashida saat ini adalah $ 104.35M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSHD adalah 10.00B, dan total suplainya sebesar 10000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.35M.

Riwayat Harga Mashida (MSHD) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Mashida ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mashida ke USD adalah $ -0.0053437097.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mashida ke USD adalah $ +0.0063398920.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mashida ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.84%
30 Days$ -0.0053437097-51.19%
60 Hari$ +0.0063398920+60.74%
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan Mashida (MSHD)

Mashida $MSHD is a Web3 ecosystem that merges SocialFi, GameFi, and NFTFi into a single AI-powered DeFi platform.

Built on the BNB Smart Chain, Mashida offers users a virtual world for social interaction, gaming, and NFT-based identity, combined with advanced DeFi services through its $MasterP token.

Users can earn optimized returns via AI-managed liquidity pools, access real-world payments through the Mashida Crypto Card, and engage with an interconnected economy designed to make decentralized finance accessible, secure, and rewarding for everyone.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Mashida (MSHD)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Mashida (USD)

Berapa nilai Mashida (MSHD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mashida (MSHD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mashida.

Cek prediksi harga Mashida sekarang!

MSHD ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Mashida (MSHD)

Memahami tokenomi Mashida (MSHD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSHD sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Mashida (MSHD)

Berapa nilai Mashida (MSHD) hari ini?
Harga live MSHD dalam USD adalah 0.01043772 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSHD ke USD saat ini?
Harga MSHD ke USD saat ini adalah $ 0.01043772. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mashida?
Kapitalisasi pasar MSHD adalah $ 104.35M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSHD?
Suplai beredar MSHD adalah 10.00B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSHD?
MSHD mencapai harga ATH sebesar 0.02299756 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSHD?
MSHD mencapai harga ATL 0.0057113 USD.
Berapa volume perdagangan MSHD?
Volume perdagangan 24 jam live MSHD adalah -- USD.
Akankah harga MSHD naik lebih tinggi tahun ini?
MSHD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSHD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Mashida (MSHD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

