BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live MasterBOT hari ini adalah 0.00615422 USD. Lacak informasi harga aktual $BOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $BOT dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live MasterBOT hari ini adalah 0.00615422 USD. Lacak informasi harga aktual $BOT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga $BOT dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang $BOT

Info Harga $BOT

Penjelasan $BOT

Situs Web Resmi $BOT

Tokenomi $BOT

Prakiraan Harga $BOT

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo MasterBOT

Harga MasterBOT ($BOT)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 $BOT ke USD:

$0.00613176
$0.00613176$0.00613176
-24.60%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live MasterBOT ($BOT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:27:49 (UTC+8)

Informasi Harga MasterBOT ($BOT) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00612378
$ 0.00612378$ 0.00612378
Low 24 Jam
$ 0.00834797
$ 0.00834797$ 0.00834797
High 24 Jam

$ 0.00612378
$ 0.00612378$ 0.00612378

$ 0.00834797
$ 0.00834797$ 0.00834797

$ 0.03955195
$ 0.03955195$ 0.03955195

$ 0.00417856
$ 0.00417856$ 0.00417856

-3.64%

-24.37%

-65.38%

-65.38%

Harga aktual MasterBOT ($BOT) adalah $0.00615422. Selama 24 jam terakhir, $BOT diperdagangkan antara low $ 0.00612378 dan high $ 0.00834797, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time high$BOT adalah $ 0.03955195, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00417856.

Dalam hal kinerja jangka pendek, $BOT telah berubah sebesar -3.64% selama 1 jam terakhir, -24.37% selama 24 jam, dan -65.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar MasterBOT ($BOT)

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

--
----

$ 6.13M
$ 6.13M$ 6.13M

999.98M
999.98M 999.98M

999,982,235.771834
999,982,235.771834 999,982,235.771834

Kapitalisasi Pasar MasterBOT saat ini adalah $ 6.13M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar $BOT adalah 999.98M, dan total suplainya sebesar 999982235.771834. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.13M.

Riwayat Harga MasterBOT ($BOT) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga MasterBOT ke USD adalah $ -0.001984034108525602.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MasterBOT ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MasterBOT ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MasterBOT ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001984034108525602-24.37%
30 Days$ 0--
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Apa yang dimaksud dengan MasterBOT ($BOT)

"MasterBOT" is a Web3 platform where a global community collaborates to train the sophisticated AI that will power the next generation of real-world robots. The project showcases the immense speed and efficiency of virtual simulation in solving the biggest bottleneck in robotics: AI training. The MVP Mechanism: The core of our launch product is a fully autonomous Unity simulation. A "Game Master" algorithm procedurally generates a unique, complex obstacle course each day. Three distinct AI "Training Strategies" are deployed in parallel to learn and solve the challenge, generating valuable data on AI learning. Our goal is to demonstrate a new paradigm for developing the brains of the billions of robots that will define the next economic boom.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya MasterBOT ($BOT)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga MasterBOT (USD)

Berapa nilai MasterBOT ($BOT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda MasterBOT ($BOT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk MasterBOT.

Cek prediksi harga MasterBOT sekarang!

$BOT ke Mata Uang Lokal

Tokenomi MasterBOT ($BOT)

Memahami tokenomi MasterBOT ($BOT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token $BOT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang MasterBOT ($BOT)

Berapa nilai MasterBOT ($BOT) hari ini?
Harga live $BOT dalam USD adalah 0.00615422 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga $BOT ke USD saat ini?
Harga $BOT ke USD saat ini adalah $ 0.00615422. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar MasterBOT?
Kapitalisasi pasar $BOT adalah $ 6.13M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar $BOT?
Suplai beredar $BOT adalah 999.98M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) $BOT?
$BOT mencapai harga ATH sebesar 0.03955195 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) $BOT?
$BOT mencapai harga ATL 0.00417856 USD.
Berapa volume perdagangan $BOT?
Volume perdagangan 24 jam live $BOT adalah -- USD.
Akankah harga $BOT naik lebih tinggi tahun ini?
$BOT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga $BOT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:27:49 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting MasterBOT ($BOT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,904.50
$101,904.50$101,904.50

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.87
$3,354.87$3,354.87

+1.66%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1533
$1.1533$1.1533

+34.41%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.99
$157.99$157.99

+1.32%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,904.50
$101,904.50$101,904.50

-0.09%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,354.87
$3,354.87$3,354.87

+1.66%

Logo Solana

Solana

SOL

$157.99
$157.99$157.99

+1.32%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2292
$2.2292$2.2292

-0.23%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.59
$969.59$969.59

+3.85%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.809
$4.809$4.809

+380.90%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007709
$0.007709$0.007709

+261.24%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.4831
$14.4831$14.4831

+137.03%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002365
$0.00002365$0.00002365

+119.59%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0960
$0.0960$0.0960

+92.00%