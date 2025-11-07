Harga Materium Hari Ini

Harga live Materium (MTRM) hari ini adalah $ 0.0099395, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MTRM ke USD saat ini adalah $ 0.0099395 per MTRM.

Materium saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 187,311, dengan suplai yang beredar 18.85M MTRM. Selama 24 jam terakhir, MTRM diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.019, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00370831.

Dalam kinerja jangka pendek, MTRM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.77% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Materium (MTRM)

Kapitalisasi Pasar $ 187.31K$ 187.31K $ 187.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187.31K$ 187.31K $ 187.31K Suplai Peredaran 18.85M 18.85M 18.85M Total Suplai 18,845,146.0 18,845,146.0 18,845,146.0

