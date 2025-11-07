Harga MATES Hari Ini

Harga live MATES (MATES) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MATES ke USD saat ini adalah -- per MATES.

MATES saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 96,842, dengan suplai yang beredar 2.25B MATES. Selama 24 jam terakhir, MATES diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01270764, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MATES bergerak -0.41% dalam satu jam terakhir dan -21.76% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MATES (MATES)

Kapitalisasi Pasar $ 96.84K$ 96.84K $ 96.84K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 839.78K$ 839.78K $ 839.78K Suplai Peredaran 2.25B 2.25B 2.25B Total Suplai 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0 19,500,000,000.0

Kapitalisasi Pasar MATES saat ini adalah $ 96.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MATES adalah 2.25B, dan total suplainya sebesar 19500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 839.78K.