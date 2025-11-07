BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Matr1x hari ini adalah 0.00427789 USD. Lacak informasi harga aktual MAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAX dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Matr1x hari ini adalah 0.00427789 USD. Lacak informasi harga aktual MAX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MAX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MAX

Info Harga MAX

Penjelasan MAX

Situs Web Resmi MAX

Tokenomi MAX

Prakiraan Harga MAX

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Matr1x

Harga Matr1x (MAX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MAX ke USD:

$0.00427701
$0.00427701$0.00427701
-21.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Matr1x (MAX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:51 (UTC+8)

Informasi Harga Matr1x (MAX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00403825
$ 0.00403825$ 0.00403825
Low 24 Jam
$ 0.00544399
$ 0.00544399$ 0.00544399
High 24 Jam

$ 0.00403825
$ 0.00403825$ 0.00403825

$ 0.00544399
$ 0.00544399$ 0.00544399

$ 0.474276
$ 0.474276$ 0.474276

$ 0.00403825
$ 0.00403825$ 0.00403825

+0.02%

-21.40%

-40.66%

-40.66%

Harga aktual Matr1x (MAX) adalah $0.00427789. Selama 24 jam terakhir, MAX diperdagangkan antara low $ 0.00403825 dan high $ 0.00544399, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAX adalah $ 0.474276, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00403825.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MAX telah berubah sebesar +0.02% selama 1 jam terakhir, -21.40% selama 24 jam, dan -40.66% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Matr1x (MAX)

$ 676.83K
$ 676.83K$ 676.83K

--
----

$ 3.42M
$ 3.42M$ 3.42M

158.30M
158.30M 158.30M

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Matr1x saat ini adalah $ 676.83K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAX adalah 158.30M, dan total suplainya sebesar 800000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 3.42M.

Riwayat Harga Matr1x (MAX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Matr1x ke USD adalah $ -0.001164925428942027.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Matr1x ke USD adalah $ -0.0023155037.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Matr1x ke USD adalah $ -0.0027305934.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Matr1x ke USD adalah $ -0.012279776760806566.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.001164925428942027-21.40%
30 Days$ -0.0023155037-54.12%
60 Hari$ -0.0027305934-63.83%
90 Hari$ -0.012279776760806566-74.16%

Apa yang dimaksud dengan Matr1x (MAX)

Matr1x is an innovative cultural and entertainment platform combining gaming, AI(AI AGENT),  Esports and blockchain infrastructure. We strive to revolutionize the global gaming and digital content industry via blockchain and AI technology.

Matr1x is a cutting-edge entertainment platform that integrates gaming, artificial intelligence (AI), and esports, all built upon a blockchain infrastructure. With a diverse range of top-notch Web3 games, esports products, infrastructure, tools, and more, Matr1x is dedicated to revolutionizing the global gaming and digital content industries through the implementation of blockchain and AI technologies. Its mission is to expedite the advent of the Web3 era.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Matr1x (MAX)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Matr1x (USD)

Berapa nilai Matr1x (MAX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Matr1x (MAX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Matr1x.

Cek prediksi harga Matr1x sekarang!

MAX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Matr1x (MAX)

Memahami tokenomi Matr1x (MAX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MAX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Matr1x (MAX)

Berapa nilai Matr1x (MAX) hari ini?
Harga live MAX dalam USD adalah 0.00427789 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MAX ke USD saat ini?
Harga MAX ke USD saat ini adalah $ 0.00427789. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Matr1x?
Kapitalisasi pasar MAX adalah $ 676.83K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MAX?
Suplai beredar MAX adalah 158.30M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MAX?
MAX mencapai harga ATH sebesar 0.474276 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MAX?
MAX mencapai harga ATL 0.00403825 USD.
Berapa volume perdagangan MAX?
Volume perdagangan 24 jam live MAX adalah -- USD.
Akankah harga MAX naik lebih tinggi tahun ini?
MAX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MAX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 18:46:51 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Matr1x (MAX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,830.10
$100,830.10$100,830.10

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.23
$3,284.23$3,284.23

-0.47%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1800
$1.1800$1.1800

+37.52%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.82
$154.82$154.82

-0.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$100,830.10
$100,830.10$100,830.10

-1.15%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,284.23
$3,284.23$3,284.23

-0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.82
$154.82$154.82

-0.70%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.1938
$2.1938$2.1938

-1.82%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$952.52
$952.52$952.52

+2.02%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00014159
$0.00014159$0.00014159

+2,731.80%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.437
$4.437$4.437

+343.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007457
$0.007457$0.007457

+249.43%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00003359
$0.00003359$0.00003359

+211.88%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$16.0860
$16.0860$16.0860

+163.27%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1060
$0.1060$0.1060

+112.00%