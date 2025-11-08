Harga Matr1x Fire Hari Ini

Harga live Matr1x Fire (FIRE) hari ini adalah $ 0.00140793, dengan perubahan 2.83% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIRE ke USD saat ini adalah $ 0.00140793 per FIRE.

Matr1x Fire saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 93,957, dengan suplai yang beredar 66.73M FIRE. Selama 24 jam terakhir, FIRE diperdagangkan antara $ 0.00139807 (low) dan $ 0.00148748 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.35, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105112.

Dalam kinerja jangka pendek, FIRE bergerak +0.00% dalam satu jam terakhir dan -8.52% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Matr1x Fire (FIRE)

Kapitalisasi Pasar $ 93.96K$ 93.96K $ 93.96K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.36M$ 1.36M $ 1.36M Suplai Peredaran 66.73M 66.73M 66.73M Total Suplai 965,646,716.8256 965,646,716.8256 965,646,716.8256

Kapitalisasi Pasar Matr1x Fire saat ini adalah $ 93.96K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIRE adalah 66.73M, dan total suplainya sebesar 965646716.8256. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.36M.