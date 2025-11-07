Harga Maximize AI Hari Ini

Harga live Maximize AI (MAXI) hari ini adalah $ 0.00199617, dengan perubahan 8.19% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXI ke USD saat ini adalah $ 0.00199617 per MAXI.

Maximize AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 186,752, dengan suplai yang beredar 93.80M MAXI. Selama 24 jam terakhir, MAXI diperdagangkan antara $ 0.00195582 (low) dan $ 0.00225683 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01827095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXI bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan +22.05% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maximize AI (MAXI)

Kapitalisasi Pasar $ 186.75K$ 186.75K $ 186.75K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 199.10K$ 199.10K $ 199.10K Suplai Peredaran 93.80M 93.80M 93.80M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

