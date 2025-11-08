Harga Maxx Hari Ini

Harga live Maxx (MAXX) hari ini adalah $ 0.00001087, dengan perubahan 0.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MAXX ke USD saat ini adalah $ 0.00001087 per MAXX.

Maxx saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,853.29, dengan suplai yang beredar 998.38M MAXX. Selama 24 jam terakhir, MAXX diperdagangkan antara $ 0.00001082 (low) dan $ 0.00001087 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00395378, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001028.

Dalam kinerja jangka pendek, MAXX bergerak +0.46% dalam satu jam terakhir dan -13.04% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Maxx (MAXX)

Kapitalisasi Pasar $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.85K$ 10.85K $ 10.85K Suplai Peredaran 998.38M 998.38M 998.38M Total Suplai 998,376,851.881002 998,376,851.881002 998,376,851.881002

Kapitalisasi Pasar Maxx saat ini adalah $ 10.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAXX adalah 998.38M, dan total suplainya sebesar 998376851.881002. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 10.85K.