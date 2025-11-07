Harga Melon Dog Hari Ini

Harga live Melon Dog (MELON) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MELON ke USD saat ini adalah -- per MELON.

Melon Dog saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 83,060, dengan suplai yang beredar 407.51M MELON. Selama 24 jam terakhir, MELON diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.067785, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MELON bergerak +0.14% dalam satu jam terakhir dan -19.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Melon Dog (MELON)

Kapitalisasi Pasar $ 83.06K$ 83.06K $ 83.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 83.06K$ 83.06K $ 83.06K Suplai Peredaran 407.51M 407.51M 407.51M Total Suplai 407,510,417.0 407,510,417.0 407,510,417.0

Kapitalisasi Pasar Melon Dog saat ini adalah $ 83.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MELON adalah 407.51M, dan total suplainya sebesar 407510417.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 83.06K.