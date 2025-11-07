Harga Memerot Hari Ini

Harga live Memerot (MEMEROT) hari ini adalah --, dengan perubahan 9.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEMEROT ke USD saat ini adalah -- per MEMEROT.

Memerot saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 136,716, dengan suplai yang beredar 727.60M MEMEROT. Selama 24 jam terakhir, MEMEROT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00109721, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEMEROT bergerak +2.39% dalam satu jam terakhir dan +3.89% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Memerot (MEMEROT)

Kapitalisasi Pasar $ 136.72K$ 136.72K $ 136.72K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 187.90K$ 187.90K $ 187.90K Suplai Peredaran 727.60M 727.60M 727.60M Total Suplai 999,985,679.017029 999,985,679.017029 999,985,679.017029

Kapitalisasi Pasar Memerot saat ini adalah $ 136.72K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEMEROT adalah 727.60M, dan total suplainya sebesar 999985679.017029. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 187.90K.