Harga Meng Chong Hari Ini

Harga live Meng Chong (MENG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.08% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MENG ke USD saat ini adalah -- per MENG.

Meng Chong saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 13,002.29, dengan suplai yang beredar 1.00B MENG. Selama 24 jam terakhir, MENG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MENG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.86% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Meng Chong (MENG)

Kapitalisasi Pasar $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 13.00K$ 13.00K $ 13.00K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Meng Chong saat ini adalah $ 13.00K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MENG adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 13.00K.