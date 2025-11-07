BursaDEX+
Harga live Messiah hari ini adalah 0.072866 USD. Lacak informasi harga aktual MSIA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MSIA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Messiah (MSIA)

Harga Live 1 MSIA ke USD:

$0.072831
$0.072831
-5.50%1D
Grafik Harga Live Messiah (MSIA)
Informasi Harga Messiah (MSIA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.072711
$ 0.072711
Low 24 Jam
$ 0.077182
$ 0.077182
High 24 Jam

$ 0.072711
$ 0.072711

$ 0.077182
$ 0.077182

$ 0.539528
$ 0.539528

$ 0.054834
$ 0.054834

-0.21%

-5.52%

-21.92%

-21.92%

Harga aktual Messiah (MSIA) adalah $0.072866. Selama 24 jam terakhir, MSIA diperdagangkan antara low $ 0.072711 dan high $ 0.077182, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMSIA adalah $ 0.539528, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.054834.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MSIA telah berubah sebesar -0.21% selama 1 jam terakhir, -5.52% selama 24 jam, dan -21.92% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Messiah (MSIA)

$ 899.89K
$ 899.89K

--
--

$ 7.28M
$ 7.28M

12.35M
12.35M

100,000,000.0
100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Messiah saat ini adalah $ 899.89K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MSIA adalah 12.35M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 7.28M.

Riwayat Harga Messiah (MSIA) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Messiah ke USD adalah $ -0.00426031596433931.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Messiah ke USD adalah $ -0.0422176204.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Messiah ke USD adalah $ -0.0499146746.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Messiah ke USD adalah $ -0.20390030795226853.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00426031596433931-5.52%
30 Days$ -0.0422176204-57.93%
60 Hari$ -0.0499146746-68.50%
90 Hari$ -0.20390030795226853-73.67%

Apa yang dimaksud dengan Messiah (MSIA)

The complexity and resource-intensive nature of deploying and managing web3 infrastructure present significant barriers to entry for many users; from a financial and technical perspective. Messiah aims to address these challenges by offering user-friendly, one-click deployment tools and automated management services for nodes, smart contracts, decentralised application and crypto mining operations. In simplifying these processes, we make the relevant infrastructure accessible to a broader audience, promoting widespread adoption of web3.

Messiah’s Mission

Current centralized systems face significant challenges, necessitating a reassessment of traditional approaches. Once the backbone of the digital revolution, centralized infrastructure now exposes vulnerabilities, creating single points of failure that increase the risks of cyberattacks and downtime. These vulnerabilities compromise internet services and data integrity. As the digital ecosystem grows more complex, the fragility of centralized systems becomes increasingly apparent. Messiah recognizes the urgent need for robust security measures to protect against unauthorized access and security breaches.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Messiah (MSIA)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Messiah (USD)

Berapa nilai Messiah (MSIA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Messiah (MSIA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Messiah.

Cek prediksi harga Messiah sekarang!

MSIA ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Messiah (MSIA)

Memahami tokenomi Messiah (MSIA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MSIA sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Messiah (MSIA)

Berapa nilai Messiah (MSIA) hari ini?
Harga live MSIA dalam USD adalah 0.072866 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MSIA ke USD saat ini?
Harga MSIA ke USD saat ini adalah $ 0.072866. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Messiah?
Kapitalisasi pasar MSIA adalah $ 899.89K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MSIA?
Suplai beredar MSIA adalah 12.35M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MSIA?
MSIA mencapai harga ATH sebesar 0.539528 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MSIA?
MSIA mencapai harga ATL 0.054834 USD.
Berapa volume perdagangan MSIA?
Volume perdagangan 24 jam live MSIA adalah -- USD.
Akankah harga MSIA naik lebih tinggi tahun ini?
MSIA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MSIA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Messiah (MSIA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

$100,815.63

$3,284.56

$1.1739

$154.70

$1.0003

$100,815.63

$3,284.56

$154.70

$2.1921

$951.80

