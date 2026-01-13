Berapa harga perdagangan saat ini dari Messy Virgo?

Messy Virgo (MESSY) saat ini dihargai Rp6.513178815 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar -2.05% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Messy Virgo hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap MESSY?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Messy Virgo dalam pasar kripto global?

Saat ini, Messy Virgo menduduki peringkat pasar #5016 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp6427095542.55, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang MESSY?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 987097753.7246473, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Messy Virgo?

Rentang harga antara Rp6.4868629410 dan Rp6.8630449860 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Messy Virgo dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Artificial Intelligence (AI),Decentralized Finance (DeFi),Base Ecosystem,AI Agents,DeFAI lainnya, MESSY terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.