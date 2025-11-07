Harga MetaCene (MAK)
Harga aktual MetaCene (MAK) adalah $0.00180468. Selama 24 jam terakhir, MAK diperdagangkan antara low $ 0.00177604 dan high $ 0.00188502, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMAK adalah $ 0.143686, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00170528.
Dalam hal kinerja jangka pendek, MAK telah berubah sebesar -0.70% selama 1 jam terakhir, -4.26% selama 24 jam, dan -3.50% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar MetaCene saat ini adalah $ 965.84K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MAK adalah 533.95M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.81M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga MetaCene ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga MetaCene ke USD adalah $ -0.0009284035.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga MetaCene ke USD adalah $ -0.0012302693.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga MetaCene ke USD adalah $ -0.005795754737950103.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-4.26%
|30 Days
|$ -0.0009284035
|-51.44%
|60 Hari
|$ -0.0012302693
|-68.17%
|90 Hari
|$ -0.005795754737950103
|-76.25%
MetaCene is a next-gen Meta-MMO platform pioneering player-centric entertainment, governance and co-creation, unfolding in an unparalleled apocalyptic open world with robust economy. At the same time, as the pioneering and leading Serverfi project, MetaCene has developed a Serverfi system - Realms focused on connections of game servers and NFT ownership, facilitating decentralized distribution and management. Led by a gaming industry pioneer, boasts a stellar development team and advisory board featuring veterans from renowned companies like Blizzard and Tencent, with endorsements from metaverse expert Seb and influential investors like Kaifu Lee and David Brevik, poised to revolutionize the gaming and metaverse landscape. Backed by Folius Venture, Animoca, Spartan, Mantle, SevenX, Hashglobal, Mixmarvel, Wemade, Emurgo, Comma3 and other investors in last two rounds, MetaCene experienced rapid growth in community and improvement on product design. MetaCene features top-tier game attributes and innovative gameplay mechanics. It has successfully onboarded over 27,000 players and 500,000+ ecosystem users across its last three testing phases.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
