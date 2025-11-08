Harga MetalCore Hari Ini

Harga live MetalCore (MCG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MCG ke USD saat ini adalah -- per MCG.

MetalCore saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,851.36, dengan suplai yang beredar 408.85M MCG. Selama 24 jam terakhir, MCG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02813719, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MCG bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.47% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MetalCore (MCG)

Kapitalisasi Pasar $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.85K$ 17.85K $ 17.85K Suplai Peredaran 408.85M 408.85M 408.85M Total Suplai 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102 408,852,583.4296102

Kapitalisasi Pasar MetalCore saat ini adalah $ 17.85K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MCG adalah 408.85M, dan total suplainya sebesar 408852583.4296102. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.85K.