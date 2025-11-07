BursaDEX+
Harga live Mettalex hari ini adalah 0.63188 USD. Lacak informasi harga aktual MTLX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga MTLX dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang MTLX

Info Harga MTLX

Penjelasan MTLX

Whitepaper MTLX

Situs Web Resmi MTLX

Tokenomi MTLX

Prakiraan Harga MTLX

Logo Mettalex

Harga Mettalex (MTLX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MTLX ke USD:

$0.63188
-5.30%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Mettalex (MTLX)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 17:37:18 (UTC+8)

Informasi Harga Mettalex (MTLX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.629322
Low 24 Jam
$ 0.667656
High 24 Jam

$ 0.629322
$ 0.667656
$ 14.4
$ 0.04658621
-3.35%

-5.35%

-32.31%

-32.31%

Harga aktual Mettalex (MTLX) adalah $0.63188. Selama 24 jam terakhir, MTLX diperdagangkan antara low $ 0.629322 dan high $ 0.667656, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMTLX adalah $ 14.4, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04658621.

Dalam hal kinerja jangka pendek, MTLX telah berubah sebesar -3.35% selama 1 jam terakhir, -5.35% selama 24 jam, dan -32.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Mettalex (MTLX)

$ 2.57M
--
$ 25.28M
4.06M
40,000,000.0
Kapitalisasi Pasar Mettalex saat ini adalah $ 2.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MTLX adalah 4.06M, dan total suplainya sebesar 40000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.28M.

Riwayat Harga Mettalex (MTLX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.0357761336208245.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.2884012162.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.3798630660.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.7516013797694734.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0357761336208245-5.35%
30 Days$ -0.2884012162-45.64%
60 Hari$ -0.3798630660-60.11%
90 Hari$ -0.7516013797694734-54.32%

Apa yang dimaksud dengan Mettalex (MTLX)

Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network.

FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe.

What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience.

How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX.

Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia.

Sumber Daya Mettalex (MTLX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga Mettalex (USD)

Berapa nilai Mettalex (MTLX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Mettalex (MTLX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Mettalex.

Cek prediksi harga Mettalex sekarang!

MTLX ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Mettalex (MTLX)

Memahami tokenomi Mettalex (MTLX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token MTLX sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Mettalex (MTLX)

Berapa nilai Mettalex (MTLX) hari ini?
Harga live MTLX dalam USD adalah 0.63188 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga MTLX ke USD saat ini?
Harga MTLX ke USD saat ini adalah $ 0.63188. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Mettalex?
Kapitalisasi pasar MTLX adalah $ 2.57M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar MTLX?
Suplai beredar MTLX adalah 4.06M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) MTLX?
MTLX mencapai harga ATH sebesar 14.4 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) MTLX?
MTLX mencapai harga ATL 0.04658621 USD.
Berapa volume perdagangan MTLX?
Volume perdagangan 24 jam live MTLX adalah -- USD.
Akankah harga MTLX naik lebih tinggi tahun ini?
MTLX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga MTLX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Mettalex (MTLX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

