Harga Mettalex (MTLX)
-3.35%
-5.35%
-32.31%
-32.31%
Harga aktual Mettalex (MTLX) adalah $0.63188. Selama 24 jam terakhir, MTLX diperdagangkan antara low $ 0.629322 dan high $ 0.667656, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highMTLX adalah $ 14.4, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04658621.
Dalam hal kinerja jangka pendek, MTLX telah berubah sebesar -3.35% selama 1 jam terakhir, -5.35% selama 24 jam, dan -32.31% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar Mettalex saat ini adalah $ 2.57M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MTLX adalah 4.06M, dan total suplainya sebesar 40000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.28M.
Sepanjang hari ini, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.0357761336208245.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.2884012162.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.3798630660.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mettalex ke USD adalah $ -0.7516013797694734.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ -0.0357761336208245
|-5.35%
|30 Days
|$ -0.2884012162
|-45.64%
|60 Hari
|$ -0.3798630660
|-60.11%
|90 Hari
|$ -0.7516013797694734
|-54.32%
Mettalex is an innovative decentralised exchange (DEX) that redefines the trading experience by leveraging peer-to-peer order books and advanced AI agent technology powered by Fetch.ai. This platform distinguishes itself by stepping away from traditional liquidity pools, offering traders frictionless and zero-slippage transactions. At Mettalex, traders have the flexibility to exchange a wide array of digital assets, including cryptocurrencies and commodities, at their preferred price points. The unique AI agents, deployable on users' machines, execute trades on behalf of traders at specified prices, ensuring seamless transactions without manual intervention. Mettalex stands out as a chain-agnostic DEX, facilitating asset trades across various blockchains, from Fetch chain to Ethereum or Binance Smart Chain to Avalanche, bridging the gap in the cross-chain trading landscape. With Mettalex, traders are empowered with a user-centric platform that not only provides control over trading conditions but also ensures the security and efficiency of every transaction through the power of Fetch.ai's autonomous agent network.
FAQs Who Are the Founders of Mettalex? Humayun Sheikh is the CEO and founder of Mettalex and He is also founder of Fetch.ai, uVue and itzMe.
What Makes Mettalex Unique? Mettalex stands out by peer-to-peer order books with advanced AI agents, enabling seamless, slippage-free trades across various assets and blockchains. This integration, powered by Fetch.ai technology, marks a significant innovation in decentralized finance, offering a more efficient and user-friendly trading experience.
How Many Mettalex (MTLX) Coins Are There in Circulation? Mettalex (MTLX) has a maximum supply of 40,000,000 MTLX.
Where Can You Buy Mettalex (MTLX)? MTLX is available on Uniswap
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
