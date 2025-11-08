Harga microcap gem Hari Ini

Harga live microcap gem (MCG) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MCG ke USD saat ini adalah -- per MCG.

microcap gem saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 27,105, dengan suplai yang beredar 999.63M MCG. Selama 24 jam terakhir, MCG diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MCG bergerak +0.49% dalam satu jam terakhir dan +25.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar microcap gem (MCG)

Kapitalisasi Pasar $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 27.11K$ 27.11K $ 27.11K Suplai Peredaran 999.63M 999.63M 999.63M Total Suplai 999,626,353.668711 999,626,353.668711 999,626,353.668711

Kapitalisasi Pasar microcap gem saat ini adalah $ 27.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MCG adalah 999.63M, dan total suplainya sebesar 999626353.668711. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 27.11K.