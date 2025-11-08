Harga Midas of DeFi Hari Ini

Harga live Midas of DeFi (MIDAS) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.13% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIDAS ke USD saat ini adalah -- per MIDAS.

Midas of DeFi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 30,953, dengan suplai yang beredar 100.00M MIDAS. Selama 24 jam terakhir, MIDAS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00801736, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIDAS bergerak +0.68% dalam satu jam terakhir dan -11.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Midas of DeFi (MIDAS)

Kapitalisasi Pasar $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 30.95K$ 30.95K $ 30.95K Suplai Peredaran 100.00M 100.00M 100.00M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

