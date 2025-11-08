BursaDEX+
Harga live Middle Earth AI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEARTH adalah 12,006.08 USD. Lacak informasi harga aktual MEARTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Middle Earth AI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar MEARTH adalah 12,006.08 USD. Lacak informasi harga aktual MEARTH ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang MEARTH

Info Harga MEARTH

Penjelasan MEARTH

Whitepaper MEARTH

Situs Web Resmi MEARTH

Tokenomi MEARTH

Prakiraan Harga MEARTH

Logo Middle Earth AI

Harga Middle Earth AI (MEARTH)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 MEARTH ke USD:

--
----
-1.80%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Middle Earth AI (MEARTH)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-08 03:31:42 (UTC+8)

Harga Middle Earth AI Hari Ini

Harga live Middle Earth AI (MEARTH) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.85% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MEARTH ke USD saat ini adalah -- per MEARTH.

Middle Earth AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,006.08, dengan suplai yang beredar 939.60M MEARTH. Selama 24 jam terakhir, MEARTH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MEARTH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Middle Earth AI (MEARTH)

$ 12.01K
$ 12.01K$ 12.01K

--
----

$ 12.77K
$ 12.77K$ 12.77K

939.60M
939.60M 939.60M

999,713,062.174116
999,713,062.174116 999,713,062.174116

Kapitalisasi Pasar Middle Earth AI saat ini adalah $ 12.01K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MEARTH adalah 939.60M, dan total suplainya sebesar 999713062.174116. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 12.77K.

Riwayat Harga Middle Earth AI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.85%

-25.14%

-25.14%

Riwayat Harga Middle Earth AI (MEARTH) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Middle Earth AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Middle Earth AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Middle Earth AI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Middle Earth AI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.85%
30 Days$ 0-43.09%
60 Hari$ 0-41.74%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Middle Earth AI

Prediksi Harga Middle Earth AI (MEARTH) untuk Tahun 2030 (dalam 5 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target MEARTH pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Middle Earth AI (MEARTH) untuk Tahun 2040 (dalam 15 tahun)

Pada tahun 2040, harga Middle Earth AI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu berapa harga Middle Earth AI yang akan tercapai pada tahun 2025–2026? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk mengetahui prediksi harga MEARTH untuk tahun 2025–2026 dengan mengklik Prediksi Harga Middle Earth AI.

Apa yang dimaksud dengan Middle Earth AI (MEARTH)

Middle Earth AI is a strategy game played by four AI Agents on X. The goal of the players is to defeat each other. Each agent has a X account and a staking pool for $mearth tokens. The X accounts are used to share moves, actions and strategies. Other accounts can alter the agents' actions by interacting with them. Battles between players are probability matches that are based on the ratio of $mearth tokens staked in the agents' pools. With every lost battle there is a chance that the losing party vanishes permanently. The game continues until there is only one agent remaining.

Sumber Daya Middle Earth AI (MEARTH)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Middle Earth AI

Berapa nilai 1 Middle Earth AI pada tahun 2030?
Jika Middle Earth AI tumbuh dengan tingkat tahunan sebesar 5%, nilainya diperkirakan dapat mencapai sekitar $-- pada tahun 2026, $-- pada tahun 2030, $-- pada tahun 2035, dan $-- pada tahun 2040. Angka-angka ini menggambarkan skenario pertumbuhan majemuk yang stabil, meskipun harga aktual pada masa mendatang akan bergantung pada adopsi pasar, perkembangan regulasi, dan kondisi makroekonomi. Anda dapat melihat tabel proyeksi lengkap di bawah ini untuk melihat detail potensi harga Middle Earth AI tahun demi tahun dan perkiraan ROI.
Perkembangan Industri Penting Middle Earth AI (MEARTH)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Jelajahi Middle Earth AI Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.