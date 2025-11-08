Harga Milestone Millions Hari Ini

Harga live Milestone Millions (MSMIL) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MSMIL ke USD saat ini adalah -- per MSMIL.

Milestone Millions saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 31,519, dengan suplai yang beredar 374.96M MSMIL. Selama 24 jam terakhir, MSMIL diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00284853, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MSMIL bergerak -- dalam satu jam terakhir dan 0.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Milestone Millions (MSMIL)

Kapitalisasi Pasar $ 31.52K$ 31.52K $ 31.52K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.03K$ 42.03K $ 42.03K Suplai Peredaran 374.96M 374.96M 374.96M Total Suplai 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

