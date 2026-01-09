Harga MimbleWimbleCoin Hari Ini

Harga live MimbleWimbleCoin (MWC) hari ini adalah $ 23.26, dengan perubahan 0.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MWC ke USD saat ini adalah $ 23.26 per MWC.

MimbleWimbleCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 253,928,785, dengan suplai yang beredar 11.00M MWC. Selama 24 jam terakhir, MWC diperdagangkan antara $ 22.93 (low) dan $ 23.37 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 38.81, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.298733.

Dalam kinerja jangka pendek, MWC bergerak +0.53% dalam satu jam terakhir dan +0.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MimbleWimbleCoin (MWC)

Kapitalisasi Pasar $ 253.93M$ 253.93M $ 253.93M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 253.93M$ 253.93M $ 253.93M Suplai Peredaran 11.00M 11.00M 11.00M Total Suplai 10,998,163.6569404 10,998,163.6569404 10,998,163.6569404

Kapitalisasi Pasar MimbleWimbleCoin saat ini adalah $ 253.93M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MWC adalah 11.00M, dan total suplainya sebesar 10998163.6569404. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 253.93M.