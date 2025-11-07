Harga Minds Hari Ini

Harga live Minds (MINDS) hari ini adalah $ 0.01667993, dengan perubahan 1.10% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MINDS ke USD saat ini adalah $ 0.01667993 per MINDS.

Minds saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 153,908, dengan suplai yang beredar 9.23M MINDS. Selama 24 jam terakhir, MINDS diperdagangkan antara $ 0.0164631 (low) dan $ 0.016671 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 4.07, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009129.

Dalam kinerja jangka pendek, MINDS bergerak +0.95% dalam satu jam terakhir dan -11.19% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Minds (MINDS)

Kapitalisasi Pasar $ 153.91K$ 153.91K $ 153.91K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 4.17M$ 4.17M $ 4.17M Suplai Peredaran 9.23M 9.23M 9.23M Total Suplai 250,000,000.0 250,000,000.0 250,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Minds saat ini adalah $ 153.91K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MINDS adalah 9.23M, dan total suplainya sebesar 250000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.17M.