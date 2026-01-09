Harga minotaur Hari Ini

Harga live minotaur (SN112) hari ini adalah $ 1.47, dengan perubahan 2.71% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SN112 ke USD saat ini adalah $ 1.47 per SN112.

minotaur saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 1,636,131, dengan suplai yang beredar 1.11M SN112. Selama 24 jam terakhir, SN112 diperdagangkan antara $ 1.42 (low) dan $ 1.55 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 2.27, sementara all-time low aset ini adalah $ 1.14.

Dalam kinerja jangka pendek, SN112 bergerak +0.39% dalam satu jam terakhir dan +17.87% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar minotaur (SN112)

Kapitalisasi Pasar $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.64M$ 1.64M $ 1.64M Suplai Peredaran 1.11M 1.11M 1.11M Total Suplai 1,109,366.763359574 1,109,366.763359574 1,109,366.763359574

Kapitalisasi Pasar minotaur saat ini adalah $ 1.64M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar SN112 adalah 1.11M, dan total suplainya sebesar 1109366.763359574. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.64M.