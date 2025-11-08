Harga Miss Kaka Hari Ini

Harga live Miss Kaka (KAKA) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.35% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi KAKA ke USD saat ini adalah -- per KAKA.

Miss Kaka saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 42,111, dengan suplai yang beredar 1.00B KAKA. Selama 24 jam terakhir, KAKA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00198218, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, KAKA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.45% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Miss Kaka (KAKA)

Kapitalisasi Pasar $ 42.11K$ 42.11K $ 42.11K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 42.11K$ 42.11K $ 42.11K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Miss Kaka saat ini adalah $ 42.11K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar KAKA adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 42.11K.