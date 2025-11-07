Harga Mist Hari Ini

Harga live Mist (MIST) hari ini adalah $ 0.00194136, dengan perubahan 3.89% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIST ke USD saat ini adalah $ 0.00194136 per MIST.

Mist saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 109,313, dengan suplai yang beredar 56.36M MIST. Selama 24 jam terakhir, MIST diperdagangkan antara $ 0.00172152 (low) dan $ 0.00193789 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.371058, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIST bergerak +12.54% dalam satu jam terakhir dan -13.73% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mist (MIST)

Kapitalisasi Pasar $ 109.31K$ 109.31K $ 109.31K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.94M$ 1.94M $ 1.94M Suplai Peredaran 56.36M 56.36M 56.36M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Mist saat ini adalah $ 109.31K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIST adalah 56.36M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.94M.