Harga Mithril (MITH)
Harga live Mithril (MITH) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.88% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MITH ke USD saat ini adalah -- per MITH.
Mithril saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 99,612, dengan suplai yang beredar 618.75M MITH. Selama 24 jam terakhir, MITH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 3.82, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam kinerja jangka pendek, MITH bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -4.70% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.
Kapitalisasi Pasar Mithril saat ini adalah $ 99.61K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MITH adalah 618.75M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 160.99K.
--
-0.87%
-4.70%
-4.70%
Sepanjang hari ini, perubahan harga Mithril ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Mithril ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Mithril ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Mithril ke USD adalah $ 0.
|Periode
|Perubahan (USD)
|Perubahan (%)
|Hari ini
|$ 0
|-0.87%
|30 Days
|$ 0
|-8.84%
|60 Hari
|$ 0
|-7.09%
|90 Hari
|$ 0
|--
Pada tahun 2040, harga Mithril berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.
Mithril is a decentralized ecosystem on the ethereum blockchain. It is a system that rewards users who engage in “social mining”. Mithril rewards users for the impact their content may have in viewers and the popularity it attracts, such as number of likes and views. In the blockchain network and cryptocurrency, Mithril is a very innovative idea that aims to change the way we think about social media entirely. This particular innovation will decentralize and reward social media content creators in a fair and open way.The process of building a social media platform from the scratch is a long, rigorous and exhausting one. Even though blockchain based social media platforms are not new innovations, they usually cannot interact with existing platforms. The Mithril integration protocol permits MITH mining on all social media networks. Therefore, Mithril can also leverage existing sites for their own purposes. In addition, it permits content influencers to make use of their pre-existing followers network to mine Mithril. This acts as a big plus to the Mithril ecosystem. It requires less stress and work than establishing followers on an entirely new platform. It also helps Mithril to have an edge and a bigger pool of users. This means that, content providers only need to start making use of the Mithril integration protocol in order to make more money.
Instead of an ICO, Mithril held a private crowdsale where 400,000,000 MITH was distributed and 50,000,000 was retained by the Mithril team for development and marketing. Mithril MITH tokens are mined by participating on partner applications and this social mining is a gamechanger. Creating and sharing content earns Mithril MITH, which can then be spent with partner applications. Because mythril is a crafting ingredient in the Final Fantasy video game series, online searches for how to spend MITH have these pages mixed in, which will likely continue for several years until the platform gains enough big-name retail spending partners to rise up SEO rankings.
MITH is currently available on Bithumb and OKEx, but more exchanges will likely list the token soon. Although exchanges are never the best place to store your cryptocurrencies due to security concerns, this is one possibility. Better would be to store them using an ERC-20 wallet that allows you to add custom tokens, such as MyEtherWallet, MyCrypto, or Coinfy.
Although the Mithril platform and its flagship social network Lit are still in fairly early development, as an early mover, they are poised to be a leader in the decentralized social networking space. If Mithril gets its way, centralized social networking companies may soon have worthy competitors that offer users more control of their data while rewarding people for creating the content that is ultimately the life-blood of all social networks.
|Waktu (UTC+8)
|Jenis
|Informasi
|11-07 01:12:41
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
|11-06 14:15:13
|Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
|11-06 11:42:30
|Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
|11-05 17:18:00
|Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
|11-05 10:42:00
|Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
|11-04 17:22:15
|Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.