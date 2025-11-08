Harga MixMarvel Hari Ini

Harga live MixMarvel (MIX) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.37% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIX ke USD saat ini adalah -- per MIX.

MixMarvel saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 72,294, dengan suplai yang beredar 9.71B MIX. Selama 24 jam terakhir, MIX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.146095, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIX bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -10.97% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MixMarvel (MIX)

Kapitalisasi Pasar $ 72.29K$ 72.29K $ 72.29K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 74.45K$ 74.45K $ 74.45K Suplai Peredaran 9.71B 9.71B 9.71B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

