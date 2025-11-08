Harga Mizuki Hari Ini

Harga live Mizuki (MIZUKI) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MIZUKI ke USD saat ini adalah -- per MIZUKI.

Mizuki saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 20,063, dengan suplai yang beredar 999.91M MIZUKI. Selama 24 jam terakhir, MIZUKI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.059721, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MIZUKI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.44% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mizuki (MIZUKI)

Kapitalisasi Pasar $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 20.06K$ 20.06K $ 20.06K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,905,516.28034 999,905,516.28034 999,905,516.28034

Kapitalisasi Pasar Mizuki saat ini adalah $ 20.06K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MIZUKI adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999905516.28034. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 20.06K.