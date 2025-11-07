Harga Mochi Market Hari Ini

Harga live Mochi Market (MOMA) hari ini adalah $ 0.00222926, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOMA ke USD saat ini adalah $ 0.00222926 per MOMA.

Mochi Market saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 82,598, dengan suplai yang beredar 37.05M MOMA. Selama 24 jam terakhir, MOMA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.003, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00105197.

Dalam kinerja jangka pendek, MOMA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +2.10% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Mochi Market (MOMA)

Kapitalisasi Pasar $ 82.60K$ 82.60K $ 82.60K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 222.93K$ 222.93K $ 222.93K Suplai Peredaran 37.05M 37.05M 37.05M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

