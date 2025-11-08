Harga Modefi Hari Ini

Harga live Modefi (MOD) hari ini adalah $ 0.00165764, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOD ke USD saat ini adalah $ 0.00165764 per MOD.

Modefi saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,649, dengan suplai yang beredar 16.08M MOD. Selama 24 jam terakhir, MOD diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.09, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0015171.

Dalam kinerja jangka pendek, MOD bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Modefi (MOD)

Kapitalisasi Pasar $ 26.65K$ 26.65K $ 26.65K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 36.47K$ 36.47K $ 36.47K Suplai Peredaran 16.08M 16.08M 16.08M Total Suplai 22,000,000.0 22,000,000.0 22,000,000.0

