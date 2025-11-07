Harga Money Printer Hari Ini

Harga live Money Printer (MONEY) hari ini adalah $ 0.00010504, dengan perubahan 8.98% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONEY ke USD saat ini adalah $ 0.00010504 per MONEY.

Money Printer saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 104,271, dengan suplai yang beredar 999.51M MONEY. Selama 24 jam terakhir, MONEY diperdagangkan antara $ 0.00010244 (low) dan $ 0.00011642 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00091808, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00009025.

Dalam kinerja jangka pendek, MONEY bergerak +0.35% dalam satu jam terakhir dan -19.85% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Money Printer (MONEY)

Kapitalisasi Pasar $ 104.27K$ 104.27K $ 104.27K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 104.27K$ 104.27K $ 104.27K Suplai Peredaran 999.51M 999.51M 999.51M Total Suplai 999,509,974.04702 999,509,974.04702 999,509,974.04702

Kapitalisasi Pasar Money Printer saat ini adalah $ 104.27K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONEY adalah 999.51M, dan total suplainya sebesar 999509974.04702. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 104.27K.