Harga Monke Phone Hari Ini

Harga live Monke Phone (MONKEPHONE) hari ini adalah $ 0.00006142, dengan perubahan 6.61% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MONKEPHONE ke USD saat ini adalah $ 0.00006142 per MONKEPHONE.

Monke Phone saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 61,385, dengan suplai yang beredar 999.40M MONKEPHONE. Selama 24 jam terakhir, MONKEPHONE diperdagangkan antara $ 0.00006142 (low) dan $ 0.00007503 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00176224, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00003995.

Dalam kinerja jangka pendek, MONKEPHONE bergerak -0.24% dalam satu jam terakhir dan -11.12% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Monke Phone (MONKEPHONE)

Kapitalisasi Pasar $ 61.39K$ 61.39K $ 61.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 61.39K$ 61.39K $ 61.39K Suplai Peredaran 999.40M 999.40M 999.40M Total Suplai 999,404,701.552383 999,404,701.552383 999,404,701.552383

Kapitalisasi Pasar Monke Phone saat ini adalah $ 61.39K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MONKEPHONE adalah 999.40M, dan total suplainya sebesar 999404701.552383. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 61.39K.