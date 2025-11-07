Harga Moo Hari Ini

Harga live Moo (MOO) hari ini adalah --, dengan perubahan 5.63% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MOO ke USD saat ini adalah -- per MOO.

Moo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 126,168, dengan suplai yang beredar 348.95T MOO. Selama 24 jam terakhir, MOO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MOO bergerak +1.43% dalam satu jam terakhir dan -14.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Moo (MOO)

Kapitalisasi Pasar $ 126.17K$ 126.17K $ 126.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 151.86K$ 151.86K $ 151.86K Suplai Peredaran 348.95T 348.95T 348.95T Total Suplai 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Moo saat ini adalah $ 126.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar MOO adalah 348.95T, dan total suplainya sebesar 420000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 151.86K.