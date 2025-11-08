Harga MoonPup Hari Ini

Harga live MoonPup (MPUP) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi MPUP ke USD saat ini adalah -- per MPUP.

MoonPup saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 38,005, dengan suplai yang beredar 999.69M MPUP. Selama 24 jam terakhir, MPUP diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00476901, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, MPUP bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.54% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar MoonPup (MPUP)

Kapitalisasi Pasar $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 38.01K$ 38.01K $ 38.01K Suplai Peredaran 999.69M 999.69M 999.69M Total Suplai 999,694,444.029537 999,694,444.029537 999,694,444.029537

